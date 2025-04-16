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Бросаем новый вызов

Основатель компании АЕпринт Евгения Бобылева — номинантка премии для женщин-лидеров в IT-сфере.

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Бросаем новый вызов

Исполнительный директор АЕпринт — номинант премии

«Деловой Престиж»

Евгения Бобылева, основатель компании АЕпринт, вошла в число претендентов III Всероссийской премии «Деловой Престиж» в номинации «IT-сфера».
Эксперты высоко оценили цифровые решения предприятия в области производства промопродукции.

Премия ставит амбициозные цели:

  • Развитие женского предпринимательства
  • Создание сообщества лидеров
  • Продвижение инновационных проектов

«Деловой Престиж» — это оценка профессионального сообщества, и мы ценим вашу поддержку на этом пути.

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