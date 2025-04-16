Исполнительный директор АЕпринт — номинант премии
«Деловой Престиж»
Евгения Бобылева, основатель компании АЕпринт, вошла в число претендентов III Всероссийской премии «Деловой Престиж» в номинации «IT-сфера».
Эксперты высоко оценили цифровые решения предприятия в области производства промопродукции.
Премия ставит амбициозные цели:
- Развитие женского предпринимательства
- Создание сообщества лидеров
- Продвижение инновационных проектов
«Деловой Престиж» — это оценка профессионального сообщества, и мы ценим вашу поддержку на этом пути.