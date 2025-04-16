Исполнительный директор АЕпринт — номинант премии «Деловой Престиж» Евгения Бобылева, основатель компании АЕпринт, вошла в число претендентов III Всероссийской премии «Деловой Престиж» в номинации «IT-сфера».

Эксперты высоко оценили цифровые решения предприятия в области производства промопродукции. Премия ставит амбициозные цели: Развитие женского предпринимательства

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