Международные партнеры

Россия х Китай

Делимся с вами потрясающими эмоциями от недавно прошедшей деловой встречи.

2 сентября к нам в гости прилетели наши дорогие партнеры из Китая.

Несмотря на то, что мы работаем вместе уже больше 10 лет, до нашей необъятной страны они добрались впервые.

Поводом встречи выступила международная сувенирная выставка-конференция «Мерч без границ», которую наша компания организовывала на следующий день.

Директор компании подготовила красочную презентацию на тему актуальных тенденций рынка сувенирных товаров за рубежом.

Подробнее о мероприятии расскажем в следующей новости.

Наша дружная команда встретила гостей из Восточной Азии со всей широтой русской души.

Мы танцевали в национальных нарядах, ели каравай, пробовали блюда уральской кухни, парились в дровяной бане и много разговаривали.

По итогам встречи мы наметили совместные планы роста на ближайшее будущее, обменялись опытом с передовым игроком сувенирной индустрии и существенно расширили наш ассортимент самыми свежими товарами, о которых уже готовы рассказать вам.

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