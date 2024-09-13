Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Новости AEPRINT1 мин чтенияОбновлено

Международные партнеры

Подводим итоги долгожданной встречи с нашими партнерами из Восточной Азии.

Опубликовано Поделиться
Международные партнеры

Россия х Китай

Делимся с вами потрясающими эмоциями от недавно прошедшей деловой встречи.

2 сентября к нам в гости прилетели наши дорогие партнеры из Китая.
Несмотря на то, что мы работаем вместе уже больше 10 лет, до нашей необъятной страны они добрались впервые.
Поводом встречи выступила международная сувенирная выставка-конференция «Мерч без границ», которую наша компания организовывала на следующий день.
Директор компании подготовила красочную презентацию на тему актуальных тенденций рынка сувенирных товаров за рубежом.
Подробнее о мероприятии расскажем в следующей новости.

Наша дружная команда встретила гостей из Восточной Азии со всей широтой русской души.
Мы танцевали в национальных нарядах, ели каравай, пробовали блюда уральской кухни, парились в дровяной бане и много разговаривали.

По итогам встречи мы наметили совместные планы роста на ближайшее будущее, обменялись опытом с передовым игроком сувенирной индустрии и существенно расширили наш ассортимент самыми свежими товарами, о которых уже готовы рассказать вам.

Напишите вашему менеджеру или на почту news@aeprint.ru, и мы подготовим для вас индивидуальное предложение под ваши запросы.

Была ли статья полезна?

Товары из статьи

Весь каталог

Читайте также

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.