Основатель АЕ Принт – номинант премии «Предприниматель года 2025»
Уважаемые коллеги и партнеры!
С радостью сообщаем, что директор компании АЕ Принт Алексей Бобылев включен в число номинантов ежегодного конкурса «Предприниматель года 2025». Для нас это важное событие и признание 15-летней работы всей нашей команды.
О процедуре голосования
В 2025 году организаторы ввели многоступенчатую систему верификации:
- Подписка на официальный телеграм-бот
- Вступление в группу организаторов
- Авторизация через портал Госуслуг
Так система отсеивает накрутки – значит, каждый реальный голос действительно важен.
Почему следует выбрать нас:
- Собственное производство площадью 1000 м²
- 50+ единиц современного оборудования
- Полный цикл услуг от разработки концепции до логистики
- Участие в значимых региональных и федеральных проектах
Приглашаем вас поддержать нашу заявку. Ваш голос – это не просто оценка работы руководителя, но и признание вклада всей нашей команды в развитие индустрии.
Для голосования перейдите по ссылке. Будем благодарны за вашу поддержку!