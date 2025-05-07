Основатель АЕ Принт – номинант премии «Предприниматель года 2025»

Уважаемые коллеги и партнеры!

С радостью сообщаем, что директор компании АЕ Принт Алексей Бобылев включен в число номинантов ежегодного конкурса «Предприниматель года 2025». Для нас это важное событие и признание 15-летней работы всей нашей команды.

О процедуре голосования

В 2025 году организаторы ввели многоступенчатую систему верификации:

Подписка на официальный телеграм-бот Вступление в группу организаторов Авторизация через портал Госуслуг

Так система отсеивает накрутки – значит, каждый реальный голос действительно важен.

Почему следует выбрать нас:

Собственное производство площадью 1000 м²

50+ единиц современного оборудования

Полный цикл услуг от разработки концепции до логистики

Участие в значимых региональных и федеральных проектах

Приглашаем вас поддержать нашу заявку. Ваш голос – это не просто оценка работы руководителя, но и признание вклада всей нашей команды в развитие индустрии.

Для голосования перейдите по ссылке. Будем благодарны за вашу поддержку!