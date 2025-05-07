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Новости AEPRINT1 мин чтенияОбновлено

Каждый голос важен!

Директор АЕ Принт Алексей Бобылев номинирован на премию «Предприниматель года 2025» — поддержите голосованием российского производителя брендированной продукции.

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Каждый голос важен!

Основатель АЕ Принт – номинант премии «Предприниматель года 2025»

Уважаемые коллеги и партнеры!
С радостью сообщаем, что директор компании АЕ Принт Алексей Бобылев включен в число номинантов ежегодного конкурса «Предприниматель года 2025». Для нас это важное событие и признание 15-летней работы всей нашей команды.

О процедуре голосования

В 2025 году организаторы ввели многоступенчатую систему верификации:

  1. Подписка на официальный телеграм-бот
  2. Вступление в группу организаторов
  3. Авторизация через портал Госуслуг

Так система отсеивает накрутки – значит, каждый реальный голос действительно важен.

Почему следует выбрать нас:

  • Собственное производство площадью 1000 м²
  • 50+ единиц современного оборудования
  • Полный цикл услуг от разработки концепции до логистики
  • Участие в значимых региональных и федеральных проектах

Приглашаем вас поддержать нашу заявку. Ваш голос – это не просто оценка работы руководителя, но и признание вклада всей нашей команды в развитие индустрии.

Для голосования перейдите по ссылке. Будем благодарны за вашу поддержку!

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