Силиконовые браслеты уже много лет остаются одним из самых востребованных аксессуаров для мероприятий и маркетинговых кампаний. Их используют на событиях, в промо-акциях, благотворительных проектах и корпоративных инициативах.
Причина популярности проста: это удобный, недорогой и эффективный инструмент, который помогает донести идею бренда до широкой аудитории и остаётся с человеком надолго.
Какие бывают силиконовые браслеты
Силиконовые браслеты выпускаются в разных размерах, что позволяет использовать их для любой аудитории — от детей до взрослых.
Они подходят для школьных мероприятий, фестивалей, конференций и корпоративных событий.
Одно из главных преимуществ — широкая цветовая палитра. Браслеты могут быть выполнены практически в любом цвете: от базовых (чёрный, белый, красный) до ярких фирменных оттенков (синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и другие). Также доступны варианты под золото и серебро.
Это позволяет легко адаптировать браслеты под фирменный стиль компании или концепцию мероприятия.
Где используются силиконовые браслеты
Мероприятия и фестивали
Браслеты часто используются как элемент входа на мероприятие. Их выдают участникам при регистрации, а по цвету или дизайну можно определить категорию гостя: участник, VIP, организатор или партнёр.
Корпоративные события
Силиконовые браслеты применяются на тимбилдингах, конференциях, выставках и внутренних мероприятиях компании. Они помогают разделять участников на команды и упрощают навигацию на площадке.
Благотворительные акции
Браслеты давно стали символом благотворительных инициатив. На них размещают лозунги, названия акций или поддерживающие фразы, а участники носят их в знак причастности.
Промо-акции
Браслеты активно используют как раздаточный материал на выставках, презентациях и фестивалях. Это простой способ оставить бренд с человеком после мероприятия.
Детские мероприятия
Яркие и удобные браслеты отлично подходят для школьных событий, лагерей и праздников. Они могут использоваться для идентификации и распределения детей по группам.
5 идей использования на мероприятиях
1. Пропуск на мероприятие
Самый распространённый сценарий — использование браслета в качестве входного элемента. Он подтверждает участие и упрощает контроль доступа.
2. Разделение участников
Разные цвета помогают быстро разделить гостей на команды, категории или уровни доступа.
3. Часть активности
Браслет можно выдавать за участие в активности: прохождение квеста, выполнение задания или участие в опросе.
4. Памятный элемент
Браслет с датой и названием события становится сувениром, который участники сохраняют на память.
5. Символ сообщества
Браслеты помогают создать ощущение принадлежности — например, у участников клуба, марафона или волонтёрского проекта.
Почему это работает
- доступная стоимость
- долговечность материала
- комфорт при ношении
- широкий выбор цветов
- возможность персонализации
Благодаря этим качествам силиконовые браслеты остаются универсальным решением для мероприятий и маркетинга.
Итог
Силиконовые браслеты — это простой и эффективный инструмент, который помогает объединить участников, усилить визуальный стиль события и создать дополнительную точку контакта между брендом и аудиторией.
Они подходят для самых разных задач — от детских мероприятий до крупных фестивалей и корпоративных проектов.
Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517