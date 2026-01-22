Корпоративные подарки к 23 Февраля и 8 Марта: идеи, которые запоминаются

Выбор корпоративных подарков — это всегда про внимание к деталям и заботу о людях. К 23 Февраля и 8 Марта хочется подобрать такие решения, которые будут не просто полезными, но и по-настоящему тёплыми, отражающими ценности компании и уважение к коллегам и партнёрам.

Команда AEPRINT вместе с проверенными поставщиками подготовила подборки брендированных подарков и мерча, которые подойдут для компаний в Екатеринбурге и по всей России.

Подарки к 23 Февраля

В наших презентациях собраны коллекции корпоративных подарков для мужчин — от лаконичных и сдержанных до более ярких и нестандартных. Это решения, которые легко вписываются в деловую среду и при этом остаются стильными и запоминающимися:

— Минималистичные наборы в чёрных и графитовых оттенках для ценителей строгого стиля.

— Практичные аксессуары и полезные мелочи для работы и отдыха.

— Брендированный мерч, который подчёркивает характер компании и внимание к качеству.

Каждый подарок можно адаптировать под фирменный стиль и нанести логотип, чтобы он стал частью корпоративной культуры.

Подарки к 8 Марта

К Международному женскому дню мы собрали идеи, которые помогают выразить заботу и создать по-настоящему приятные эмоции:

— Чайные и кофейные наборы, посуда и термокружки с аккуратным брендированием.

— Гаджеты и полезные аксессуары, которые делают повседневные задачи проще и комфортнее.

— Стильные офисные принадлежности — блокноты, органайзеры, ручки и наборы для рабочего стола.

Эти подарки сочетают в себе практичность, эстетику и возможность тонко подчеркнуть индивидуальность вашего бренда.

Презентации поставщиков

Мы собрали для вас презентации с готовыми подборками корпоративных подарков к 23 Февраля и 8 Марта. В них вы найдёте актуальные идеи, варианты комплектации и примеры брендирования.

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