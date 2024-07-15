Впервые на Иннопроме

Иннопром-2024. Наш первый опыт.

8-11 июля прошла главная промышленная выставка страны Иннопром-2024, на которой был представлен стенд от нашей компании АЕ ПРИНТ.

Мероприятие из года в год объединяет производителей и байеров со всего мира для демонстрации самых передовых технологий и возможности завести полезные знакомства для выхода на международный рынок.

Страной-партнером выставки впервые выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Для нашей компании это был первый опыт участия в таком крупном международном событии.

Мы прошли отбор Администрации Екатеринбурга среди производственных предприятий и стали одним из участников коллективного стенда Свердловской области.

Наша команда расположилась на площадке индустриально-спортивного кластера Свердловской области, для которого дизайнеры АЕ ПРИНТ разработали уникальный логотип.

Несмотря на волнение, дружный коллектив АЕ ПРИНТ смог собрать настоящий ажиотаж вокруг своего стенда.

Некоторым посетителям было интересно поговорить на тему производства сувенирной продукции и обменяться опытом, другим — ознакомиться с ассортиментом компании, больше всего внимания привлекли термопереносы: в режиме реального времени наши сотрудники переносили уникальные уральские принты собственного дизайна на футболки и шопперы.

За короткий промежуток времени, мы получили очень много интересных знакомств и полезного фидбека.

Подробнее про выставку можно прочитать в свежей статье от Business FM.