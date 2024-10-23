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Спортивный фестиваль «Самбо в ГТО»

Фотоотчет с фестиваля «Самбо в ГТО», в организации которого наша компания приняла участие.

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Спортивный фестиваль «Самбо в ГТО»

Фестиваль «Самбо в ГТО»

Хотим поделиться с вами фотографиями с фестиваля «Самбо в ГТО», в организации которого наша компания приняла участие.

Мероприятие прошло 11-12 октября в «Дворце спорта» г. Верхняя Пышма в формате первенства.
В нем приняли участие более 200 спортсменов, представляющих 25 команд из 18 организаций высшего и среднего профессионального образования Свердловской области.

Программа фестиваля в себя включала сдачу нормативов ГТО, личные и командные зачеты среди университетов, колледжей и школ, мастер-класс по самбо и образовательную программу по продвижению комплекса ГТО.
Исполнительному директору АЕ Принт Евгении Бобылевой выпала честь произнести приветственное слово на церемонии открытия вместе с Заместителем Министра физической культуры и спорта Свердловской области Константином Ильичом Деевым и другими известными людьми.
Также наша компания обеспечила участников наградной продукцией и памятными сувенирами.

Для нашей команды очень важно и приятно участвовать в таких социально значимых событиях и помогать в продвижении спортивного образа жизни среди молодежи.
Надеемся в будущем чаще помогать в организации подобных мероприятий.

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