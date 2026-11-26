ПВД-пакет с вырубной ручкой и шелкографией стоит 62 ₽ при тираже 100 и 30 ₽ от 1 000 штук, крафт с кручёными ручками от 25 ₽ при тираже от 250, спанбонд от 60-80 ₽ как многоразовая сумка. ПВД берут магазины одежды и косметики за прочность и глянец, бумагу берут там, где важен вид и экологичный образ, спанбонд для промо-сумок на тираж от 500. Ниже сравнение по цене, прочности, печати и срокам из прайса AEPRINT.

Сравнение трёх материалов

Параметр ПВД с вырубной ручкой Бумага, крафт Спанбонд Цена с печатью, 100 шт 62 ₽ (30×40, 70 мкм, 1 цвет) по макету, крафт от 250 шт от 80 ₽ Цена с печатью, 500 шт 34 ₽ крафт кручёные ручки от 25 ₽ от 65 ₽ Цена с печатью, 1 000 шт 30 ₽ от 21-25 ₽ от 60 ₽ Нагрузка до 5-7 кг при 70 мкм до 3-5 кг, кручёные ручки прочнее плоских до 8-10 кг Дождь не боится размокает не боится Печать шелкография 1-4 цвета, от 5 000 шт флексография шелкография, полноцвет цифрой на ламинированных шелкография 1-2 цвета Мин. тираж 100 шт крафт 250 шт, ламинированные 100 шт 100 шт Срок 5-7 дней 5-7 дней, ламинированные 10-14 5-7 дней Образ магазин, глянец, фирменный цвет эко, крафт, подарок многоразовая сумка, промо

ПВД: когда и какой

ПВД это плотный глянцевый полиэтилен с вырубной ручкой. Девять размеров от 20×30 до 70×60 см, 20 цветов плёнки, плотность 50-100 мкм. Стандарт для магазина 70 мкм: не рвётся от коробки с обувью и не тянется. Тонкий 50-60 мкм для лёгких товаров и косметики, 80-100 мкм для тяжёлого.

Печать шелкографией в 1-4 цвета, полноцвет CMYK от 1 000 штук с наценкой 20 %. Золото и серебро +10 %, флуоресцент +25 %, плашка больше половины площади +10 %. Цена за пакет 30×40, 70 мкм, белый, с печатью: 1 цвет 62 ₽ на 100 штуках, 34 ₽ на 500, 30 ₽ на 1 000; 4 цвета 97 ₽ на 100 и 59 ₽ на 1 000. Другой размер, цвет и плотность пересчитывает калькулятор на странице ПВД-пакетов. От 5 000 штук печатаем флексографией и делаем размер и цвет под заказ.

Отдельный вариант Paper Match: матовая плёнка ПВД 70 мкм, которая шуршит и выглядит как бумага. 30×40 и 40×50 см, 6 цветов. Для брендов, которым нужен вид крафта и прочность полиэтилена.

Бумага: крафт или ламинированный

Крафт бурый или белый с кручёными ручками, от 25 ₽ с печатью 1+0 при тираже от 250. Для магазинов, доставки еды, подарков. Кручёные ручки держат больше плоских.

Крафт с плоскими ручками, от 21 ₽. Фастфуд, аптеки, лёгкие покупки.

Ламинированный бумажный пакет: плотный картон, глянец или мат, шнуры или ленты, люверсы. Подарки партнёрам, бутики, выставки. От 100 штук, полноцвет, цена по макету, срок 10-14 дней.

Бумага проигрывает в дождь и при тяжёлых покупках, зато выглядит дороже при той же цене и воспринимается как забота об экологии. Подробнее о видах в статье как выбрать пакет с логотипом.

Спанбонд: многоразовая сумка за цену пакета

Нетканый полипропилен 60-80 г/м², лёгкий, держит до 10 кг, не боится воды. Сумка с логотипом от 60 ₽ при тираже от 1 000, шелкография в 1-2 цвета. Берут для промо на выставках, для сетей, которые отказались от полиэтилена, для упаковки наборов. Минус: выглядит дёшево рядом с хлопковым шоппером, для подарка не годится. Хлопковый шоппер 220 г/м² стоит 300-400 ₽ с печатью, сравнение в статье о шопперах.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Что выбрать под задачу

Магазин одежды, косметики, обуви: ПВД 70 мкм в фирменном цвете или Paper Match.

Кафе, пекарня, доставка еды: крафт с кручёными или плоскими ручками.

Подарки партнёрам, выставочный стенд: ламинированный бумажный пакет со шнуром.

Промо на массовом мероприятии: спанбонд или ПВД тонкий 50 мкм.

Торговая сеть с тиражом от 5 000: ПВД флексографией или пакет-майка от 1,25 ₽.

Упаковка товара внутри посылки: zip-lock с печатью от 24 ₽.

Макет для пакета

Зона печати на ПВД 30×40: до 25×30 см с одной стороны, вторая сторона считается как второе нанесение. На крафте печатают на лицевой стороне, зона зависит от размера. Вектор, цвета по Pantone, линии от 0,5 мм. Печать «в край» на ПВД невозможна, отступ от швов 2 см. Требования в статье о подготовке макета.

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Частые вопросы

Что дешевле, ПВД или бумажный пакет с логотипом?

На тираже 500-1 000 крафт с плоскими ручками от 21 ₽ дешевле ПВД от 30 ₽. На 100 штук ПВД 62 ₽, крафт в таком тираже не печатаем, минимум 250.

Какая плотность ПВД нужна магазину?

70 мкм. Это стандарт: держит коробку с обувью, не тянется. 50-60 для лёгких товаров, 80-100 для тяжёлых.

Можно ли напечатать полноцвет на ПВД?

От 1 000 штук, с наценкой 20 % к цене 4-цветной печати. До 1 000 шелкография в 1-4 цвета.

Какой минимальный тираж пакетов с логотипом?

ПВД и ламинированные бумажные от 100 штук, крафт от 250, пакеты-майки от 5 000.

Сколько ждать пакеты?

ПВД и крафт с шелкографией 5-7 рабочих дней, ламинированные бумажные 10-14, флексография от 5 000 штук 2-3 недели.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.