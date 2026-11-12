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Минимальный тираж и сроки нанесения логотипа: от чего зависят по 15 технологиям

Минимальный тираж нанесения логотипа: DTF и УФ от 10 шт, шелкография от 50, тампопечать от 100. Сроки от 1 до 7 дней, что их удлиняет и как уложиться к дате.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Минимальный тираж и сроки нанесения логотипа: от чего зависят по 15 технологиям

Минимальный тираж зависит от того, нужна ли технологии приладка: сублимация работает от 1 штуки, DTF, УФ-печать, гравировка и термоперенос от 10, вышивка от 20, шелкография от 50, тампопечать и тиснение от 100. Сроки на складских изделиях от 1-2 рабочих дней для простого нанесения до 5-7 для вышивки и деколи. Ниже таблица по 15 технологиям и список того, что реально сдвигает сроки.

Минимальный тираж и срок по технологиям

ТехнологияМин. тиражМин. суммаСрокПочему такой минимум
Сублимация1 штнетот 2 днейпечать на принтере, без приладки
DTF10 шт1 500 ₽ (1 м плёнки)1-5 днейсчитается метрами плёнки
УФ-печать10 шт3 500 ₽от 2 днейдо 30 штук фиксированная цена за партию
Гравировка10 шт3 000 ₽от 2 днейдо 49 штук цена за партию
Термоперенос10 шт2 000 ₽от 2 днейручная выборка плёнки
UV-DTF10 листов A44 000 ₽от 2 днейсчитается листами
Вышивка20 штпо стежкамот 5 днейпрограмма вышивки делается один раз
Шелкография50 шт3 000 ₽от 2 днейтрафарет на каждый цвет
Тампопечать100 шт2 900 ₽от 2 днейклише на каждый цвет
Тиснение100 штпо прайсуот 2 днейклише и приладка по материалу
Деколь100 штпо запросу5-7 днейпечать переводной картинки и обжиг
Вдавленные силиконовые браслеты200 штпо прайсуот 40 днейпроизводство под заказ в Китае

Нанесение на изделия заказчика —На нанесение на изделия заказчика минимум 1 500-4 000 ₽ в зависимости от технологии.

Что удлиняет срок

  1. Изделие не на складе. Доставка со склада поставщика в Москве 3-5 рабочих дней, под заказ из Китая от 40-60 дней.
  2. Макет не готов. Отрисовка вектора из JPG добавляет день, согласование правок по кругу добавляет столько, сколько кругов. Требования к файлу в статье о подготовке макета.
  3. Вышивка нового логотипа. Программа вышивки и пробный выстрочка один-два дня до запуска тиража.
  4. Несколько технологий в одном заказе. Футболка с шелкографией на груди и вышивкой на рукаве проходит два участка последовательно.
  5. Индивидуальная упаковка и сборка наборов. Плюс 2-5 дней на укладку, на 500 наборов и больше.
  6. Сезон. С 10 ноября по 20 декабря производство загружено, запас по срокам нужен вдвое больше обычного.
  7. Доставка в регион. 3-7 дней транспортной компанией, в день отгрузки не считается.

Как уложиться к дате

До события осталосьЧто успеваемЧто уже нет
2-3 дняDTF, УФ, гравировка, термоперенос на складских изделиях по готовому вектору, в Екатеринбургевышивка, деколь, изделия под заказ, доставка в регион
Неделяшелкография, тампопечать, вышивка, кружки сублимацией, отправка по Россиинаборы в коробках, изделия со склада поставщика в другом городе
2-3 неделилюбые складские позиции, наборы с упаковкой, изделия со складов поставщиковвдавленные браслеты, изделия под заказ из Китая
2 месяцавсё, включая производство под заказ и фирменный цвет изделия

Как ускорить, если горит

  • Пришлите вектор сразу, без «нарисуем потом».
  • Выберите изделие из наличия на нашем складе в Екатеринбурге, не из каталога поставщика.
  • Один цвет вместо трёх: в шелкографии и тампопечати каждый цвет это отдельная приладка.
  • Замените вышивку на DTF для разового события.
  • Утвердите макет в день получения визуализации. Производство стартует только после подписи на бланке утверждения.

Частые вопросы

Какой минимальный тираж печати на футболках?

DTF от 10 штук, шелкография от 50. Вышивка от 20.

Можно ли заказать 5 кружек с логотипом?

Да, сублимация работает от 1 штуки, 452 ₽ за кружку при тираже до 10. Кружки удобно добавить к основному заказу.

Сколько делается заказ мерча?

Простое нанесение на складские изделия 2-3 рабочих дня, вышивка 5-7, наборы в упаковке 2-3 недели. Плюс доставка.

Делаете ли срочно за один день?

DTF, УФ-печать и гравировку на складских изделиях по готовому вектору при свободном участке, с наценкой за срочность по согласованию.

Почему шелкография не делается от 10 штук?

На каждый цвет изготавливается трафарет и делается приладка, на 10 штуках это дороже самой печати. От 10 штук выгоднее DTF.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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