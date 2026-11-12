Минимальный тираж зависит от того, нужна ли технологии приладка: сублимация работает от 1 штуки, DTF, УФ-печать, гравировка и термоперенос от 10, вышивка от 20, шелкография от 50, тампопечать и тиснение от 100. Сроки на складских изделиях от 1-2 рабочих дней для простого нанесения до 5-7 для вышивки и деколи. Ниже таблица по 15 технологиям и список того, что реально сдвигает сроки.

Минимальный тираж и срок по технологиям

Технология Мин. тираж Мин. сумма Срок Почему такой минимум Сублимация 1 шт нет от 2 дней печать на принтере, без приладки DTF 10 шт 1 500 ₽ (1 м плёнки) 1-5 дней считается метрами плёнки УФ-печать 10 шт 3 500 ₽ от 2 дней до 30 штук фиксированная цена за партию Гравировка 10 шт 3 000 ₽ от 2 дней до 49 штук цена за партию Термоперенос 10 шт 2 000 ₽ от 2 дней ручная выборка плёнки UV-DTF 10 листов A4 4 000 ₽ от 2 дней считается листами Вышивка 20 шт по стежкам от 5 дней программа вышивки делается один раз Шелкография 50 шт 3 000 ₽ от 2 дней трафарет на каждый цвет Тампопечать 100 шт 2 900 ₽ от 2 дней клише на каждый цвет Тиснение 100 шт по прайсу от 2 дней клише и приладка по материалу Деколь 100 шт по запросу 5-7 дней печать переводной картинки и обжиг Вдавленные силиконовые браслеты 200 шт по прайсу от 40 дней производство под заказ в Китае

Нанесение на изделия заказчика —На нанесение на изделия заказчика минимум 1 500-4 000 ₽ в зависимости от технологии.

Что удлиняет срок

Изделие не на складе. Доставка со склада поставщика в Москве 3-5 рабочих дней, под заказ из Китая от 40-60 дней. Макет не готов. Отрисовка вектора из JPG добавляет день, согласование правок по кругу добавляет столько, сколько кругов. Требования к файлу в статье о подготовке макета. Вышивка нового логотипа. Программа вышивки и пробный выстрочка один-два дня до запуска тиража. Несколько технологий в одном заказе. Футболка с шелкографией на груди и вышивкой на рукаве проходит два участка последовательно. Индивидуальная упаковка и сборка наборов. Плюс 2-5 дней на укладку, на 500 наборов и больше. Сезон. С 10 ноября по 20 декабря производство загружено, запас по срокам нужен вдвое больше обычного. Доставка в регион. 3-7 дней транспортной компанией, в день отгрузки не считается.

Как уложиться к дате

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Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как ускорить, если горит

Пришлите вектор сразу, без «нарисуем потом».

Выберите изделие из наличия на нашем складе в Екатеринбурге, не из каталога поставщика.

Один цвет вместо трёх: в шелкографии и тампопечати каждый цвет это отдельная приладка.

Замените вышивку на DTF для разового события.

Утвердите макет в день получения визуализации. Производство стартует только после подписи на бланке утверждения.

Частые вопросы

Какой минимальный тираж печати на футболках?

DTF от 10 штук, шелкография от 50. Вышивка от 20.

Можно ли заказать 5 кружек с логотипом?

Да, сублимация работает от 1 штуки, 452 ₽ за кружку при тираже до 10. Кружки удобно добавить к основному заказу.

Сколько делается заказ мерча?

Простое нанесение на складские изделия 2-3 рабочих дня, вышивка 5-7, наборы в упаковке 2-3 недели. Плюс доставка.

Делаете ли срочно за один день?

DTF, УФ-печать и гравировку на складских изделиях по готовому вектору при свободном участке, с наценкой за срочность по согласованию.

Почему шелкография не делается от 10 штук?

На каждый цвет изготавливается трафарет и делается приладка, на 10 штуках это дороже самой печати. От 10 штук выгоднее DTF.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.