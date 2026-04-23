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Мерч как креативный инструмент бренда: итоги конференции

Итоги конференции AEPRINT: 100+ гостей, кейсы и идеи, как использовать мерч для бренда, маркетинга и корпоративной культуры.

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Мерч как креативный инструмент бренда: итоги конференции

21 апреля команда AEPRINT провела конференцию «Мерч как креативный инструмент бренда» – деловое мероприятие для представителей бизнеса, маркетинга, HR и всех, кто интересуется современными инструментами продвижения компании.

На площадке собралось более 100 гостей, а сама конференция стала насыщенной точкой встречи профессионалов рынка, экспертов и клиентов. Участников ждали полезные выступления, реальные кейсы, новые идеи и живое общение.

Главная цель мероприятия – показать, что мерч сегодня давно вышел за рамки сувенирной продукции и стал полноценным инструментом маркетинга, HR-бренда и коммуникации с клиентами.

Почему тема мерча сегодня особенно актуальна

Современный брендированный мерч помогает компаниям решать сразу несколько задач:

  • повышать узнаваемость бренда
  • формировать лояльность клиентов
  • усиливать корпоративную культуру
  • создавать дополнительные точки контакта
  • выделяться среди конкурентов
  • превращать подарок в инструмент продаж

Именно поэтому интерес к теме оказался высоким: гости активно участвовали в программе, задавали вопросы и обсуждали идеи после выступлений.

Подробнее о преимуществах корпоративного мерча для бизнеса в статье.

Спикеры конференции

В программе приняли участие три сильных эксперта, каждый из которых раскрыл тему мерча с разных сторон.

Евгения Бобылева: мерч как рекламный носитель нового поколения

Евгения Бобылева спикер конференции АЕПРИНТ

Евгения Бобылева представила современный взгляд на брендированную продукцию как на рекламный инструмент, который человек использует добровольно.

В докладе была раскрыта концепция трёх уровней мерча:

  • охватывающий – массовый и доступный
  • удерживающий – полезный и долговечный
  • эксклюзивный – эмоциональный и запоминающийся

Особый интерес вызвала идея о том, что качественный мерч становится частью жизни человека и продолжает работать на бренд ежедневно.

Владимир Мазур: почему мерч выбрасывают и как этого избежать

Владимир Мазур спикер конференции АЕПРИНТ

Доклад Владимира Мазура стал одним из самых обсуждаемых на конференции.

Он рассказал:

  • почему большая часть мерча не используется
  • какие категории продукции работают лучше
  • как люди воспринимают корпоративные подарки
  • почему дизайн важнее размера логотипа
  • как коллаборации усиливают ценность подарка
  • почему полезный мерч работает дольше рекламы

Тема вызвала живой отклик аудитории, потому что многие компании сталкиваются с этим на практике.

Варвара Богатырева: система вместо хаоса

Варвара Богатырева спикер конференции АЕПРИНТ

Варвара Богатырева рассказала, почему значительная часть корпоративного мерча не работает.

Главный тезис выступления: проблема чаще всего не в продукте, а в отсутствии системы. Многие компании действуют по привычке: выбирают стандартные позиции, наносят логотип и ждут результата.

Вместо этого был предложен другой подход:

смысл → сценарий использования → идея → дизайн → реализация

То есть хороший мерч начинается не с предмета, а с понимания цели бизнеса и эмоции, которую нужно вызвать у получателя.

Презентации спикеров доступны в статье на JustMedia.

Что понравилось гостям

По итогам мероприятия гости особенно отмечали:

  • полезную и актуальную программу
  • практические идеи без лишней теории
  • сильный состав спикеров
  • современный взгляд на корпоративный мерч
  • удобный формат общения и нетворкинга

Для нас особенно ценно, что конференция стала не просто серией выступлений, а площадкой для обмена опытом и новыми идеями.

Почему AEPRINT проводит такие мероприятия

Для нашей команды важно не просто производить мерч, а развивать культуру его грамотного использования.

Мы видим, как меняется рынок:

  • компании хотят больше креатива
  • заказчики ждут идеи, а не просто каталог
  • брендам нужен измеримый результат
  • подарок должен запоминаться

Именно поэтому мы создаём события, где можно обсудить тренды, поделиться опытом и показать реальные возможности современного мерча.

Что дальше

Конференция «Мерч как креативный инструмент бренда» подтвердила: интерес к качественному и осмысленному мерчу растёт.

А значит впереди – новые форматы, новые встречи и новые идеи, которые помогут компаниям использовать брендированную продукцию эффективно.

Благодарим гостей и партнёров

Конференция АЕПРИНТ 21.04.2026

Спасибо всем, кто был с нами 21 апреля.

Более 100 гостей, сильные спикеры, активная аудитория и высокий интерес к теме сделали это мероприятие действительно полезным и запоминающимся.

До новых встреч вместе с AEPRINT.

Заказать мерч для бизнеса

Компания AEPRINT производит брендированную продукцию, корпоративные подарки, сувениры и мерч с нанесением логотипа для бизнеса, мероприятий и команд.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

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