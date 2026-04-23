21 апреля команда AEPRINT провела конференцию «Мерч как креативный инструмент бренда» – деловое мероприятие для представителей бизнеса, маркетинга, HR и всех, кто интересуется современными инструментами продвижения компании.

На площадке собралось более 100 гостей, а сама конференция стала насыщенной точкой встречи профессионалов рынка, экспертов и клиентов. Участников ждали полезные выступления, реальные кейсы, новые идеи и живое общение.

Главная цель мероприятия – показать, что мерч сегодня давно вышел за рамки сувенирной продукции и стал полноценным инструментом маркетинга, HR-бренда и коммуникации с клиентами.

Почему тема мерча сегодня особенно актуальна

Современный брендированный мерч помогает компаниям решать сразу несколько задач:

повышать узнаваемость бренда

формировать лояльность клиентов

усиливать корпоративную культуру

создавать дополнительные точки контакта

выделяться среди конкурентов

превращать подарок в инструмент продаж

Именно поэтому интерес к теме оказался высоким: гости активно участвовали в программе, задавали вопросы и обсуждали идеи после выступлений.

Подробнее о преимуществах корпоративного мерча для бизнеса в статье.

Спикеры конференции

В программе приняли участие три сильных эксперта, каждый из которых раскрыл тему мерча с разных сторон.

Евгения Бобылева: мерч как рекламный носитель нового поколения

Евгения Бобылева представила современный взгляд на брендированную продукцию как на рекламный инструмент, который человек использует добровольно.

В докладе была раскрыта концепция трёх уровней мерча:

охватывающий – массовый и доступный

удерживающий – полезный и долговечный

эксклюзивный – эмоциональный и запоминающийся

Особый интерес вызвала идея о том, что качественный мерч становится частью жизни человека и продолжает работать на бренд ежедневно.

Владимир Мазур: почему мерч выбрасывают и как этого избежать

Доклад Владимира Мазура стал одним из самых обсуждаемых на конференции.

Он рассказал:

почему большая часть мерча не используется

какие категории продукции работают лучше

как люди воспринимают корпоративные подарки

почему дизайн важнее размера логотипа

как коллаборации усиливают ценность подарка

почему полезный мерч работает дольше рекламы

Тема вызвала живой отклик аудитории, потому что многие компании сталкиваются с этим на практике.

Варвара Богатырева: система вместо хаоса

Варвара Богатырева рассказала, почему значительная часть корпоративного мерча не работает.

Главный тезис выступления: проблема чаще всего не в продукте, а в отсутствии системы. Многие компании действуют по привычке: выбирают стандартные позиции, наносят логотип и ждут результата.

Вместо этого был предложен другой подход:

смысл → сценарий использования → идея → дизайн → реализация

То есть хороший мерч начинается не с предмета, а с понимания цели бизнеса и эмоции, которую нужно вызвать у получателя.

Презентации спикеров доступны в статье на JustMedia.

Что понравилось гостям

По итогам мероприятия гости особенно отмечали:

полезную и актуальную программу

практические идеи без лишней теории

сильный состав спикеров

современный взгляд на корпоративный мерч

удобный формат общения и нетворкинга

Для нас особенно ценно, что конференция стала не просто серией выступлений, а площадкой для обмена опытом и новыми идеями.

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Почему AEPRINT проводит такие мероприятия

Для нашей команды важно не просто производить мерч, а развивать культуру его грамотного использования.

Мы видим, как меняется рынок:

компании хотят больше креатива

заказчики ждут идеи, а не просто каталог

брендам нужен измеримый результат

подарок должен запоминаться

Именно поэтому мы создаём события, где можно обсудить тренды, поделиться опытом и показать реальные возможности современного мерча.

Что дальше

Конференция «Мерч как креативный инструмент бренда» подтвердила: интерес к качественному и осмысленному мерчу растёт.

А значит впереди – новые форматы, новые встречи и новые идеи, которые помогут компаниям использовать брендированную продукцию эффективно.

Благодарим гостей и партнёров

Спасибо всем, кто был с нами 21 апреля.

Более 100 гостей, сильные спикеры, активная аудитория и высокий интерес к теме сделали это мероприятие действительно полезным и запоминающимся.

До новых встреч вместе с AEPRINT.

Заказать мерч для бизнеса

Компания AEPRINT производит брендированную продукцию, корпоративные подарки, сувениры и мерч с нанесением логотипа для бизнеса, мероприятий и команд.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

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