21 апреля команда AEPRINT провела конференцию «Мерч как креативный инструмент бренда» – деловое мероприятие для представителей бизнеса, маркетинга, HR и всех, кто интересуется современными инструментами продвижения компании.
На площадке собралось более 100 гостей, а сама конференция стала насыщенной точкой встречи профессионалов рынка, экспертов и клиентов. Участников ждали полезные выступления, реальные кейсы, новые идеи и живое общение.
Главная цель мероприятия – показать, что мерч сегодня давно вышел за рамки сувенирной продукции и стал полноценным инструментом маркетинга, HR-бренда и коммуникации с клиентами.
Почему тема мерча сегодня особенно актуальна
Современный брендированный мерч помогает компаниям решать сразу несколько задач:
- повышать узнаваемость бренда
- формировать лояльность клиентов
- усиливать корпоративную культуру
- создавать дополнительные точки контакта
- выделяться среди конкурентов
- превращать подарок в инструмент продаж
Именно поэтому интерес к теме оказался высоким: гости активно участвовали в программе, задавали вопросы и обсуждали идеи после выступлений.
Подробнее о преимуществах корпоративного мерча для бизнеса в статье.
Спикеры конференции
В программе приняли участие три сильных эксперта, каждый из которых раскрыл тему мерча с разных сторон.
Евгения Бобылева: мерч как рекламный носитель нового поколения
Евгения Бобылева представила современный взгляд на брендированную продукцию как на рекламный инструмент, который человек использует добровольно.
В докладе была раскрыта концепция трёх уровней мерча:
- охватывающий – массовый и доступный
- удерживающий – полезный и долговечный
- эксклюзивный – эмоциональный и запоминающийся
Особый интерес вызвала идея о том, что качественный мерч становится частью жизни человека и продолжает работать на бренд ежедневно.
Владимир Мазур: почему мерч выбрасывают и как этого избежать
Доклад Владимира Мазура стал одним из самых обсуждаемых на конференции.
Он рассказал:
- почему большая часть мерча не используется
- какие категории продукции работают лучше
- как люди воспринимают корпоративные подарки
- почему дизайн важнее размера логотипа
- как коллаборации усиливают ценность подарка
- почему полезный мерч работает дольше рекламы
Тема вызвала живой отклик аудитории, потому что многие компании сталкиваются с этим на практике.
Варвара Богатырева: система вместо хаоса
Варвара Богатырева рассказала, почему значительная часть корпоративного мерча не работает.
Главный тезис выступления: проблема чаще всего не в продукте, а в отсутствии системы. Многие компании действуют по привычке: выбирают стандартные позиции, наносят логотип и ждут результата.
Вместо этого был предложен другой подход:
смысл → сценарий использования → идея → дизайн → реализация
То есть хороший мерч начинается не с предмета, а с понимания цели бизнеса и эмоции, которую нужно вызвать у получателя.
Презентации спикеров доступны в статье на JustMedia.
Что понравилось гостям
По итогам мероприятия гости особенно отмечали:
- полезную и актуальную программу
- практические идеи без лишней теории
- сильный состав спикеров
- современный взгляд на корпоративный мерч
- удобный формат общения и нетворкинга
Для нас особенно ценно, что конференция стала не просто серией выступлений, а площадкой для обмена опытом и новыми идеями.
Почему AEPRINT проводит такие мероприятия
Для нашей команды важно не просто производить мерч, а развивать культуру его грамотного использования.
Мы видим, как меняется рынок:
- компании хотят больше креатива
- заказчики ждут идеи, а не просто каталог
- брендам нужен измеримый результат
- подарок должен запоминаться
Именно поэтому мы создаём события, где можно обсудить тренды, поделиться опытом и показать реальные возможности современного мерча.
Что дальше
Конференция «Мерч как креативный инструмент бренда» подтвердила: интерес к качественному и осмысленному мерчу растёт.
А значит впереди – новые форматы, новые встречи и новые идеи, которые помогут компаниям использовать брендированную продукцию эффективно.
Благодарим гостей и партнёров
Спасибо всем, кто был с нами 21 апреля.
Более 100 гостей, сильные спикеры, активная аудитория и высокий интерес к теме сделали это мероприятие действительно полезным и запоминающимся.
До новых встреч вместе с AEPRINT.
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Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
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