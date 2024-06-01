Фотоотчет с нашего первого замечательного мероприятия для маркетологов и руководителей «Умный маркетинг будущего».

Это была не просто выставка ведущих поставщиков сувенирной продукции на территории РФ, но и очень полезная конференция с крутыми спикерами.

Алексей Семенцов поделился своим опытом того, как зажечь клиентов и сотрудников с помощью корпоративных подарков.

Ольга Чернова (практикующий психолог) обратила внимание на эмоциональный маркетинг и психологию корпоративного подарка.

Представители нейронной сети SynergyAI от группы компаний УГМК-Телеком провели мастер-класс по общению с нейронными сетями GPT-чат и Midjorney.

Наше производство провело увлекательный мастер-класс по переносу изображений на футболки и шопперы. Наши гости могли выбрать любое изображение и самостоятельно с помощью термопресса перенести его на футболку или шоппер.

Уже планируем следующее мероприятие и ждем в гости. Для участия можете написать своему менеджеру или оставить заявку на news@aeprint.ru