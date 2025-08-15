Коллеги и партнеры, приглашаем вас на уникальное отраслевое событие!

AEPRINT представляет конференцию «Мерч в корпоративной индустрии». Погрузитесь в мир актуальных тенденций корпоративных подарков, аромамаркетинга и креативных решений в дизайне. Особый бонус – мастер-класс Елены Сандаковой «Как реагировать на критику и недоверие».

Программа дня:

▸ 10:00–17:00 — Выставка образцов корпоративного мерча и подарков

▸ 11:00–11:15 — Официальное открытие от AEPRINT

▸ 11:15–12:00 — Экспертная дискуссия «Мерч в корпоративной индустрии» (Участвуют: Евгения Бобылева, Мария Смалько, Екатерина Воронина, Варвара Богатырева, Мария Самойлина)

▸ 12:00–12:30 — Доклад «Развитие креативности в бизнес-среде» (Варвара Богатырева)

▸ 13:00–13:30 — Сессия «Аромамаркетинг: влияние запахов на бренд» (Ольга Затулинская)

▸ 13:30–15:00 — Практический мастер-класс «Как реагировать на критику и недоверие» (Елена Сандакова)

▸ 16:00 — Розыгрыш призов, музыкальная лотерея, фуршет

📍 Где и Когда:

📅 4 сентября

⏰ 10:00 – 17:00

📌 Конгресс-Отель «Екатеринбург» (ул. Бебеля, 59, г. Екатеринбург)

❗ Обязательная регистрация: Зарегистрироваться

Забронируйте место и присоединяйтесь к профессиональному диалогу!

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517