АЕ ПРИНТ на главной промышленной выставке страны!
Компания АЕ ПРИНТ участвует в коллективном стенде от Министерства спорта Свердловской области на Иннопром-2025.
Международная выставка, которая пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», уже более десяти лет объединяет лидеров промышленности, инвесторов и экспертов со всего мира.
В этом году мы покажем, как сувенирная продукция становится частью корпоративной культуры:
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Демонстрация термопереноса в реальном времени;
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Эксклюзивные принты с уральской идентичностью;
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Кейсы по брендированию для промышленных гигантов.
Ждем вас на стенде Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.
Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517