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Иннопром-2025

Главная промышленная выставка страны 7-10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

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Иннопром-2025

АЕ ПРИНТ на главной промышленной выставке страны!

Компания АЕ ПРИНТ участвует в коллективном стенде от Министерства спорта Свердловской области на Иннопром-2025.

Международная выставка, которая пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», уже более десяти лет объединяет лидеров промышленности, инвесторов и экспертов со всего мира.

В этом году мы покажем, как сувенирная продукция становится частью корпоративной культуры:

  • Демонстрация термопереноса в реальном времени;

  • Эксклюзивные принты с уральской идентичностью;

  • Кейсы по брендированию для промышленных гигантов.

Ждем вас на стенде Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.

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E-mail: info@aeprint.ru
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