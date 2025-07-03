АЕ ПРИНТ на главной промышленной выставке страны!

Компания АЕ ПРИНТ участвует в коллективном стенде от Министерства спорта Свердловской области на Иннопром-2025.

Международная выставка, которая пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», уже более десяти лет объединяет лидеров промышленности, инвесторов и экспертов со всего мира.

В этом году мы покажем, как сувенирная продукция становится частью корпоративной культуры:

Демонстрация термопереноса в реальном времени;

Эксклюзивные принты с уральской идентичностью;

Кейсы по брендированию для промышленных гигантов.

Ждем вас на стенде Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.

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Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

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