Мерч, который вдохновляет: как прошла выставка AEPRINT в Екатеринбурге

4 сентября в Конгресс-отеле «Екатеринбург» мы собрали более 230 гостей из 166 компаний, чтобы поговорить о том, каким должен быть мерч в корпоративной индустрии. Это был день идей, эмоций и открытий — день, когда сувенирная продукция перестала быть «просто подарком» и стала инструментом бренда, корпоративной культуры и вдохновения.

Атмосфера выставки

Зал с самого утра был наполнен энергией: 16 поставщиков представили новинки корпоративных сувениров. Участники делились: «Я увидела столько идей и вещей, которых раньше не встречала!» — и это действительно было так.

Клиенты наглядно, прямо на месте, выбирали продукцию для своих будущих мерч-шопов в компаниях — сразу сравнивали варианты, щупали материалы и обсуждали, что лучше «зайдёт» их сотрудникам и клиентам.

Панельная дискуссия

Первым акцентом программы стала панельная дискуссия «Мерч в корпоративной индустрии». Спикеры обсуждали, что сегодня действительно «заходит» сотрудникам и клиентам, делились кейсами и историями. Один из примеров вызвал улыбки: компания заказала бомберы для команды — и сотрудники буквально «боролись» за возможность носить этот мерч.

Практика и вдохновение

После дискуссии гостей ждали практические выступления:

Варвара Богатырёва рассказала о том, как развивать креативность.

Ольга Затулинская поделилась секретами аромамаркетинга: как бренд можно почувствовать даже на запах.

Елена Сандакова провела тренинг для всех участников о том, как правильно реагировать на критику и недоверие.

Каждый блок давал участникам не только новые знания, но и реальные инструменты, которые можно применять в работе уже завтра.

Эмоции участников

Отзывы гостей говорят лучше любых цифр:

«В этом году уровень выше, чем в прошлом. Я получила полный кайф, море идей и вдохновения».

«Очень много полезного услышали и увидели. Всё на высоте и на одном дыхании!»

«Много интересной информации, вдохновилась и нашла новинки, которые возьму на заметку».

Для нас важно, что участники уходили не только с пакетами мерча, но и с ощущением энергии и драйва.

Активности и сюрпризы

Отдельным магнитом стала зона Printing Brothers — интерактив, где можно было кастомизировать футболку, шоппер или кепку прямо на месте. Для многих это стало самым ярким моментом дня.

Гости активно участвовали в опросе о своих потребностях в подарках — ведь AEPRINT помогает привозить из Китая любые индивидуальные решения.

А завершился день музыкальным лото и розыгрышем призов, главным из которых стал трёхкомнатный коттедж в Гринвальде для компании из шести человек от наших партнёров USTA Hotels.

Итоги и благодарность

233 человека, десятки обсуждений и сотни идей. Мы благодарим всех участников и партнёров, которые сделали этот день особенным:

Цветочную мастерскую Ренуар , которая не только украсила зал, но и подарила спикерам букеты, сделав атмосферу ещё более тёплой;

а также всех 16 поставщиков корпоративных подарков. Среди них — Проект 111, Оазис, Хэппи, Стан, Портобелло, Арте и другие компании, представившие свои лучшие решения.

Для нашей компании это мероприятие стало подтверждением: мерч — это не просто сувениры. Это эмоции, история бренда и часть корпоративной культуры. И мы гордимся тем, что вместе с вами создаём эту историю.

До встречи на новых событиях!

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517