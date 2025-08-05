Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Поло и рубашкиКепки и шапкиСпецодеждаТехнология 13 / 15

Вышивка

Машинная вышивка — это логотип нитками, а не краской: по цифровой программе вышивальная машина прокладывает тысячи стежков вискозной или полиэстеровой нитью. Самый статусный и долговечный способ брендировать поло, рубашки, кепки, флис и спецодежду — от 20 штук, живёт столько же, сколько само изделие.

Коротко

Машинная вышивка в AEPRINT: от 20 шт, срок от 5 дней, до 12 цветов нитей, минимальный элемент 5 мм и линия 1 мм, ткань от 180 г/м². Цена считается по количеству стежков и тиражу — пришлите логотип, посчитаем. Собственный вышивальный участок в Екатеринбурге, нити вискоза, полиэстер, металлик, светоотражающие.

Рассчитать тираж Смотреть цены
  • от 20 штминимальный тираж
  • от 5 днейсрок вышивки
  • до 12 цветовнитей в одном логотипе
  • по стежкамцена зависит от размера и тиража
Как 12-головочная машина вышивает логотип на 12 поло сразу
0:30Как 12-головочная машина вышивает логотип на 12 поло сразуВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Цена вышивки складывается из двух частей: разовая программа (оцифровка логотипа в стежки) и работа машины — по количеству стежков на каждое изделие. Поэтому мелкий логотип на 100 поло дешевле в разы, чем на 20.

  1. Вышивка: Оцифровка
    01Оцифровка

    Переводим логотип в программу стежков: тип шва, плотность, порядок цветов

  2. Вышивка: Пробник
    02Пробник

    Вышиваем образец на такой же ткани — проверяем читаемость и усадку

  3. Вышивка: Запяливание
    03Запяливание

    Фиксируем изделие в пяльцах со стабилизатором — без перекоса

  4. Вышивка: Вышивка
    04Вышивка

    Многоголовочная машина вышивает партию, до 12 цветов за прогон

  5. Вышивка: Отделка
    05Отделка

    Убираем стабилизатор и обрывы, отпариваем

  6. Вышивка: Контроль
    06Контроль

    Проверяем совмещение и плотность, складываем и упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Вышивка — правильный выбор
  • Поло, рубашки, кепки, флисКлассика корпоративной формы: логотип нитками выглядит дороже любой печати
  • ДолговечностьНе стирается, не выцветает, не боится химчистки — живёт с изделием
  • Спецодежда и рабочая формаВыдерживает промышленную стирку и истирание там, где печать облезет
  • Объём и фактура3D-пуф на кепках, металлик и светоотражающие нити — эффекты, недоступные краске
  • Шевроны и нашивкиВышитые шевроны на липучке или пришивные — форма меняется, шеврон остаётся
Лучше взять другое
  • Мелкие детали и тонкий текстЭлемент меньше 5 мм и линия тоньше 1 мм ниткой не читаются — DTF или шелкография
  • Фото, градиенты, полутонаВышивка работает плашками цвета; фото — это DTF или сублимация
  • Тонкие тканиНа ткани легче 180 г/м² вышивка стягивает — футболка пойдёт волной
  • Крупный логотип на спине тиражом 100+Десятки тысяч стежков на каждой — шелкография дешевле в 5–10 раз
  • Срочно за 1–2 дняПрограмма, пробник и машинное время — от 5 дней; срочно — DTF
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит вышивка

Цена считается по количеству стежков и тиражу и зависит от размера и детализации логотипа. Ниже — ориентиры, чтобы понимать порядок; точную цену считаем по вашему макету.

Где вышиваем
Вид вышивки
Нити
Тираж50 шт
20501003005001 000
грудьплоскаявискоза50 шт
по запросупо запросу

Программа вышивки
разово
Пробный образец
включён
Смена цвета нитей под изделие
без доплаты
Макет и оцифровка
по запросу
Пришлите логотип в векторе и укажите изделие и тираж — вернём расчёт с количеством стежков и ценой за штуку.

От чего зависит цена

стежки × тираж × изделие
Совет технолога

Стежки — главная переменная: логотип 5 × 5 см — это 5–8 тысяч стежков, 10 × 10 — уже 20–25 тысяч, то есть в 3–4 раза дороже за штуку. Упростите логотип для вышивки: уберите тонкие линии, мелкий текст замените крупным, сплошные заливки — контуром. Программа делается один раз и на повторные тиражи не считается.

Размер логотипа → стежкиориентир для плоской вышивки
РАЗМЕРСТЕЖКОВВРЕМЯ / ШТЦВЕТОВ
5 × 5 см5–8 тыс.≈ 8 мин1–3
8 × 8 см12–15 тыс.≈ 15 миндо 6
10 × 10 см20–25 тыс.≈ 25 миндо 8
Шеврон Ø 7 см8–12 тыс.≈ 12 миндо 6
Спина 25 × 25 см60–80 тыс.≈ 70 миндо 12
Что влияет на ценуи как сэкономить
ФАКТОРВЛИЯНИЕКАК СЭКОНОМИТЬ
Стежкиглавноеупростить логотип
Тиражсильноеот 50 и от 100 шт
Программаразовоповтор бесплатно
Нитиумеренноевискоза вместо металлика
Изделиеумеренноеплоская зона
Ткани и минимальные размерычто вышиваем, а что нет
ТКАНЬПЛОТНОСТЬМИН. ЭЛЕМЕНТВЫШИВАЕМ
Поло пике180–220 г/м²5 ммда
Футболка140–160 г/м²нет · DTF
Флис, толстовка280–320 г/м²5 ммда
Кепкаплотный твил6 ммда · 3D-пуф
Спецодежда240–300 г/м²5 ммда
  • Программа вышивкиразово · повтор бесплатно
  • Пробный образецвключён в заказ
  • Нитивискоза, полиэстер, металлик
  • Мин. тираж20 шт
  • Изделие заказчикада, ткань от 180 г/м²
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Вектор в кривыхPDFAICDREPS

    Оцифровку в стежки (DST) делаем сами; готовый DST — присылайте

  • Плашечные цвета нитей

    До 12 цветов; подбираем нити по Pantone из карты Madeira / Gunold

  • Линия от 1 мм, элемент от 5 мм

    Текст от 6 мм высотой; тонкие засечки и «усы» не вышьются

  • Без градиентов

    Переходы делаем сменой нити или штриховкой — обсуждаем на пробнике

  • Размер 1:1 под изделие

    Грудь до 10 × 10 см, кепка до 12 × 6 см, спина до 30 × 30 см

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Поло, грудь · PDF Кепка, фронт · PDF Шеврон · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны вышивки на типовых изделиях
Поло, грудь слева
до 10 × 10 см
Кепка, фронт
до 12 × 6 см · 3D-пуф
Спина куртки, флиса
до 30 × 30 см
Рукав, воротник
до 8 × 4 см

Нет макета? Отрисуем логотип под вышивку и сделаем пробник.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы вышили

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Поло для сотрудников · 300 шт: вышивка, работа AEPRINTПоло для сотрудников · 300 шт
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах
06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под вышивку

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:ШапкиПледыПолотенцаХалатыФартукиРюкзакиСумки

Машинная вышивка логотипа оптом — производство в Екатеринбурге

Вышивкаот 20 штдо 12 цветовпо стежкам

Машинная вышивка — нанесение логотипа нитью на промышленных вышивальных машинах. От 20 штук, срок от 3 дней. Самый долговечный способ на текстиле: вышивка не трескается, не облезает и переживает изделие — её выбирают для форменной одежды, которую стирают каждую неделю. Работаем по трикотажу, футеру, флису, плащёвке, оксфорду, коже и экокоже. Собственное производство в Екатеринбурге.

Как считается цена

Цена считается по количеству стежков, а не по количеству цветов: смена цвета нити — это перезаправка, а не отдельный прогон, поэтому пятицветный логотип стоит примерно столько же, сколько одноцветный той же площади. Программирование макета в стежки делается один раз и хранится у нас, повторный тираж дешевле. Ограничение технологии: элементы мельче 3 мм и тонкие линии стежком не передаются, а плотное заполнение большой площади стягивает тонкий трикотаж — такие макеты упрощаем или переводим на DTF-печать.

T
Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за оцифровку и пробники

Частые вопросы о вышивке

01

Какой минимальный тираж вышивки?

От 20 штук: программа делается один раз и распределяется на тираж, поэтому на меньшем количестве цена за штуку становится неадекватной.

02

На каких тканях можно вышивать?

Плотные и стабильные: поло пике, флис, толстовки, деним, твил, куртки, спецодежда — от 180 г/м². Тонкие футболки и трикотаж стягивает — там DTF.

03

Сколько стоит вышивка логотипа на поло?

Зависит от количества стежков и тиража; логотип на груди 5 × 5 см — 5–8 тысяч стежков. Точную цену считаем по макету; повторный тираж дешевле — программа уже есть.

04

Вышиваете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье с тканью от 180 г/м² — после пробника на одном изделии.

05

Какой макет нужен для вышивки?

Вектор в кривых (PDF, AI, CDR, EPS), плашечные цвета, линии от 1 мм, элементы от 5 мм, текст от 6 мм, без градиентов. Оцифровку в DST делаем сами.

06

Сколько цветов нитей можно использовать?

До 12 цветов в одном логотипе за один прогон. Нити подбираем по Pantone из карт Madeira и Gunold; есть металлик и светоотражающие.

07

Что такое 3D-пуф?

Объёмная вышивка с подложкой из вспененного материала — логотип выпуклый, как на бейсболках спортивных брендов. Подходит для кепок и плотных курток, элементы от 6 мм.

08

Сколько служит вышивка?

Столько же, сколько изделие: нить не стирается и не выцветает, выдерживает любую стирку, отбеливание и химчистку.

09

Делаете ли шевроны и нашивки?

Да: вышитые шевроны любой формы с термоклеевой основой, липучкой или для пришивания, с обмётанным или лазерным краем. Удобно для формы, которая меняется — шеврон переставляется.

Машинная вышивка — это популярный способ переноса изображения на одежду и аксессуары: сумки и кепки, спортивную форму и майки, толстовки и куртки. Вышивку выбирают по многим причинам: она долговечна, красиво выглядит, а разнообразие техник и материалов позволяет создать запоминающееся и необычное изображение.

Машинная вышивка рассчитывается индивидуально для каждого заказа. Подготовьте, пожалуйста, описание продукции, на которую требуется сделать нанесение: тираж, цвет, размер изображения.

Как наносят машинную вышивку? Сначала в компьютерной программе задаётся рисунок и характеристики: количество цветов, размеры, положение на ткани,типы стежков. Декоративная вышивка наносится на ткань, а вот логотипы — на шевроны, которые затем прикрепляют к одежде или другому тканевому изделию.

Люди вышивали на одежде ещё в каменном веке. Не только чтоб украсить свою одежду, но и чтобы показать принадлежность к роду или племени, рассказать о себе. Благодаря прогрессу процесс вышивки теперь занимает гораздо меньше времени и усилий, и её выполняют не люди, а машины на специализированных предприятиях. Но назначение вышивки осталось прежним — она по-прежнему рассказывает о принадлежности человека к группе людей: компании или организация.

Что же касается материала вышивки, то нити могут быть сделаны: из мягкой и устойчивой к нагреванию вискозы, прочной и немаркой синтетики, а также хлопка, идеально подходящего для имитации ручной вышивки. Помимо этого нити могут быть металлизированными или же светоотражающими. Последнее особенно актуально для тех, кто работает по вечерам на оживленных дорогах, например сотрудников полиции или дорожных служб. Цветовая палитра ниток достаточно обширна и, учитывая многообразие производителей на рынке, найти то, что вам подойдет, не составит труда.

Техника нанесения

Чаще всего для нанесения рисунка на ткань используют гладь. Эта техника позволяет нанести рисунок, полностью заполнив контуры логотипа или названия, сделать изображение трехмерным, а также обеспечить высокий уровень детализации. Размер стежков может быть от 1 до 9 мм, а под место, на которое наносится рисунок, чаще всего кладут подклад из флизелина для обеспечения долговечности и надежности. Помимо глади используются: контурная вышивка, которой наносятся только границы рисунка; комплексный застил, позволяющий покрыть большую поверхность; а также 3D вышивка.

Шевроны

Для разных типов ткани используются разные средства, например для толстых тканей с высоким ворсом используют шевроны или же нашивки. Это также хороший выход, если вы не знаете, сколько комплектов одежды вам понадобится: можно заказать тираж шевронов и пришивать их по необходимости на готовую форму.

  • Многообразие цветов ниток и техник нанесения;
  • Экологичность;
  • Долговечность и прочность;

  • Изящество.

  • Минимальная толщина линий 1 мм;

  • Минимальный размер элементов 5 мм;
  • Изображение можно нанести только на тканевую основу;
  • Плотность материала ткани от 180гр.

Среди плюсов машинной вышивки — аккуратность, точность, прочность, устойчивость к солнечному свету, а также экологичность. Однако есть и минусы: она не всегда подходит для подробных рисунков с большим количеством цветов и мелких элементов. Лучше не использовать для вышивки контрастные цвета: некоторые нитки могут краситься. По этой же причине следует осторожно относится к стирке, особенно это касается тканей светлых оттенков.

Коды Описание
I Вышивка на изделии
IS Шеврон с пришиванием
IS2 Шеврон с припариванием
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.