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Мерч под задачу

Welcome pack для сотрудников

Welcome pack, или велком пак, это набор вещей с логотипом компании, который новый сотрудник получает в первый рабочий день. Собираем его из футболки или худи, кружки или термокружки, ежедневника, ручки, техники и фирменной упаковки. Готовые наборы ниже стоят от 1 136 ₽ за комплект без нанесения, тираж от 10 наборов, нанесение на складские модели от 3 дней. Делаем на своём производстве в Екатеринбурге и отправляем по России.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Welcome pack для сотрудников

Три готовых welcome pack с ценами

Состав из моделей каталога с артикулами. Цена набора: сумма цен позиций без нанесения логотипа и упаковки. Любую вещь заменим на аналог под бюджет или цвет бренда.

Что заказывают чаще всего

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Что положить в welcome pack: позиции с ценами

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Худи Selen с логотипом Худи Selen Хлопок 260 г/м² от 1 730 ₽
  • Термокружка Salak с логотипом Термокружка Salak Нержавеющая сталь от 555 ₽
  • Ежедневник Soho с логотипом Ежедневник Soho Экокожа, А5 от 695 ₽
  • Футболка Regent с логотипом Футболка Regent Хлопок 150 г/м² от 412 ₽
  • Кружка Eastpresso с логотипом Кружка Eastpresso Керамика от 248 ₽
  • Беспроводная зарядка Flappy с логотипом Беспроводная зарядка Flappy Пластик, 10 Вт от 349 ₽
  • Рюкзак Marabu с логотипом Рюкзак Marabu Полиэстер 900D от 1 745 ₽
  • Термос Balax с логотипом Термос Balax Нержавеющая сталь, 550 мл от 1 226 ₽
  • Power Bank Fluffy с логотипом Power Bank Fluffy 5 000 мАч от 860 ₽
  • Ручка Ellipse с логотипом Ручка Ellipse Металл от 752 ₽

Как заказать welcome pack

От первого письма до отгрузки четыре шага. В производство заказ уходит только после подписанного бланка утверждения макета.

  1. Шаг 1Задача

    Пришлите число новичков на 3–6 месяцев, бюджет на один набор и логотип в любом виде.

  2. Шаг 2Подборка и расчёт

    Менеджер соберёт 2–3 варианта состава, технолог подберёт нанесение под материал каждой вещи.

  3. Шаг 3Макет и бланк

    Показываем визуализацию набора. Вы подписываете бланк утверждения, после этого запускаем тираж.

  4. Шаг 4Производство и отгрузка

    Наносим логотип, собираем наборы. Забираете в шоуруме на Ясной, 2 или получаете доставкой по России.

Что входит в welcome pack

Обычно в набор кладут 4–7 вещей, которыми пользуются с первого дня. Одна вещь для ношения, одна для рабочего стола, одна для дороги или дома. Плюс открытка от руководителя или команды.

  • Одежда: футболка, худи или свитшот, бейсболка. Вышивка или DTF-печать.
  • Посуда: кружка, термокружка, термос или бутылка. Гравировка, деколь, УФ-печать.
  • Канцелярия: ежедневник А5, ручка, блокнот. Тиснение на обложке, гравировка на металле.
  • Техника: power bank, беспроводная зарядка. УФ-печать или гравировка.
  • Упаковка: шоппер или подарочная коробка с логотипом.

Из практики: в небольшом бюджете одна вещь, которой пользуются годами, работает лучше пяти мелочей. Термокружка с гравировкой стоит на столе каждый день, брелок и магнит уходят в ящик в первую неделю.

Сколько стоит велком пак для сотрудника

Цена складывается из стоимости вещей, нанесения и упаковки. Наборы на этой странице: «Первый день» от 1 136 ₽, «Офис» от 3 329 ₽, «Важный найм» от 8 623 ₽ за комплект без нанесения. Нанесение считаем под логотип: от числа цветов и технологии итог меняется, поэтому точную сумму называем после расчёта.

Ориентиры по каталогу: футболка от 412 ₽, кружка с печатью от 242 ₽ при тираже от 200 шт., худи от 1 630 ₽, термос от 814 ₽ без нанесения.

Тираж и сроки

Минимальный тираж набора задаёт самая «тиражная» вещь в нём. Одежду и посуду наносим от 10 штук, ежедневники, рюкзаки, power bank и беспроводные зарядки от 30 штук, металлические ручки от 50, коробки с логотипом от 50. Поэтому набор из текстиля и посуды можно заказать от 10 комплектов, а с ежедневником и техникой от 30.

Нанесение на складские модели одежды, посуды и ежедневников занимает от 3 дней, на электронику и элитные ручки от 5 дней, коробки под заказ делаем от 7 дней. Сборка наборов ручная, её закладываем сверх производства позиций.

Упаковка набора

Самый простой вариант: шоппер с логотипом, он сам становится частью набора. Для наборов уровнем выше делаем коробку: самосборную из микрогофры, крышка-дно из переплётного картона или с магнитным клапаном, с ложементом под кружку и ежедневник. Внутрь кладём открытку и памятку новичка: кто есть кто, где кухня, к кому идти с вопросами.

Если новички приходят постепенно

Наборы выгоднее заказывать партией на 3–6 месяцев найма, чем делать по одному. Одежду берут с запасом по ходовым размерам M и L, редкие размеры докупают отдельно. Ежедневники лучше брать недатированные: их можно выдавать весь год.

Нанесение на разные вещи набора

В одном наборе обычно 3–4 технологии: вышивка или DTF на текстиле, гравировка на металле, тиснение на экокоже, УФ-печать на пластике. Технолог подбирает способ под материал каждой вещи, чтобы логотип выглядел одинаково на всех позициях. На одежду и изделия клиента наносим после согласования их качества, на приладку нужно 2–3 запасных изделия.

Подробнее о составе по бюджетам читайте в статье welcome pack для сотрудников: что положить и сколько стоит. Мерч для адаптации, подарков и мотивации персонала собран на странице решения для отдела персонала.

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Частые вопросы

01

Что такое welcome pack?

Welcome pack (велком пак) это набор вещей с логотипом компании для нового сотрудника. Его вручают в первый рабочий день, чтобы человек сразу получил всё нужное для работы и почувствовал, что его ждали.

02

Что входит в welcome pack для новых сотрудников?

Чаще всего футболка или худи, кружка или термокружка, ежедневник и ручка. В расширенный набор добавляют рюкзак, термос, power bank или беспроводную зарядку. Всё собирается в шоппер или подарочную коробку с логотипом, внутрь кладут открытку.

03

Сколько стоит велком пак для сотрудника?

Готовые наборы на этой странице стоят от 1 136 ₽, от 3 329 ₽ и от 8 623 ₽ за комплект. Это сумма цен вещей без нанесения и упаковки. Нанесение считаем под ваш логотип и тираж.

04

Какой минимальный тираж welcome pack?

Набор из одежды и посуды делаем от 10 комплектов. Если в наборе ежедневник, рюкзак или техника, тираж от 30 комплектов, металлические ручки и коробки с логотипом от 50 штук.

05

За сколько дней можно сделать наборы новичка?

Нанесение на складские модели одежды и посуды занимает от 3 дней, на электронику от 5 дней, коробки под заказ от 7 дней. Сборка наборов ручная, поэтому точный срок называем после расчёта состава и тиража.

06

Как быть с размерами одежды, если сотрудников ещё не наняли?

Закажите размерный ряд с запасом по ходовым размерам M и L. Редкие размеры докупаете отдельной партией, когда придут новые сотрудники.

07

Можно собрать свой набор новичка вместо готового?

Да. Пришлите список вещей или только бюджет и число сотрудников. Соберём 2–3 варианта состава с ценами и покажем визуализацию до оплаты.

08

Доставляете welcome pack в другие города?

Да, отправляем по всей России. В Екатеринбурге наборы можно забрать в шоуруме на ул. Ясная, 2.

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