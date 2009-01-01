Что входит в welcome pack

Обычно в набор кладут 4–7 вещей, которыми пользуются с первого дня. Одна вещь для ношения, одна для рабочего стола, одна для дороги или дома. Плюс открытка от руководителя или команды.

Одежда: футболка, худи или свитшот, бейсболка. Вышивка или DTF-печать.

Посуда: кружка, термокружка, термос или бутылка. Гравировка, деколь, УФ-печать.

Канцелярия: ежедневник А5, ручка, блокнот. Тиснение на обложке, гравировка на металле.

Техника: power bank, беспроводная зарядка. УФ-печать или гравировка.

Упаковка: шоппер или подарочная коробка с логотипом.

Из практики: в небольшом бюджете одна вещь, которой пользуются годами, работает лучше пяти мелочей. Термокружка с гравировкой стоит на столе каждый день, брелок и магнит уходят в ящик в первую неделю.

Сколько стоит велком пак для сотрудника

Цена складывается из стоимости вещей, нанесения и упаковки. Наборы на этой странице: «Первый день» от 1 136 ₽, «Офис» от 3 329 ₽, «Важный найм» от 8 623 ₽ за комплект без нанесения. Нанесение считаем под логотип: от числа цветов и технологии итог меняется, поэтому точную сумму называем после расчёта.

Ориентиры по каталогу: футболка от 412 ₽, кружка с печатью от 242 ₽ при тираже от 200 шт., худи от 1 630 ₽, термос от 814 ₽ без нанесения.

Тираж и сроки

Минимальный тираж набора задаёт самая «тиражная» вещь в нём. Одежду и посуду наносим от 10 штук, ежедневники, рюкзаки, power bank и беспроводные зарядки от 30 штук, металлические ручки от 50, коробки с логотипом от 50. Поэтому набор из текстиля и посуды можно заказать от 10 комплектов, а с ежедневником и техникой от 30.

Нанесение на складские модели одежды, посуды и ежедневников занимает от 3 дней, на электронику и элитные ручки от 5 дней, коробки под заказ делаем от 7 дней. Сборка наборов ручная, её закладываем сверх производства позиций.

Упаковка набора

Самый простой вариант: шоппер с логотипом, он сам становится частью набора. Для наборов уровнем выше делаем коробку: самосборную из микрогофры, крышка-дно из переплётного картона или с магнитным клапаном, с ложементом под кружку и ежедневник. Внутрь кладём открытку и памятку новичка: кто есть кто, где кухня, к кому идти с вопросами.

Если новички приходят постепенно

Наборы выгоднее заказывать партией на 3–6 месяцев найма, чем делать по одному. Одежду берут с запасом по ходовым размерам M и L, редкие размеры докупают отдельно. Ежедневники лучше брать недатированные: их можно выдавать весь год.

Нанесение на разные вещи набора

В одном наборе обычно 3–4 технологии: вышивка или DTF на текстиле, гравировка на металле, тиснение на экокоже, УФ-печать на пластике. Технолог подбирает способ под материал каждой вещи, чтобы логотип выглядел одинаково на всех позициях. На одежду и изделия клиента наносим после согласования их качества, на приладку нужно 2–3 запасных изделия.

Подробнее о составе по бюджетам читайте в статье welcome pack для сотрудников: что положить и сколько стоит. Мерч для адаптации, подарков и мотивации персонала собран на странице решения для отдела персонала.